Ольга Бузова пережила торнадо в Лимпопо

"На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось… и начался настоящий. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции", - вспоминает она.