Ольга Бузова пережила торнадо в Лимпопо

Ураган обрушился на съемочную группу "Звезд в Африке" в районе провинции Лимпопо, рассказала в Instagram участница шоу, телеведущая Ольга Бузова. По словам Бузовой, это был один из самых жутких и страшных дней в ее жизни. Никто из участников съемок не пострадал от урагана.
"На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось… и начался настоящий. Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции", - вспоминает она.
Камеры, провода, декорации были уничтожены, их пришлось заменять. Ранее телеведущая Ксения Бородина в Instagram-stories ответила на нападки своей экс-коллеги по "Дому-2" Бузовой. Она напомнила автору хита "Мало половин" о тех временах, когда та говорила продюсерам телепроекта о желании вести шоу в одиночку.