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24 минуты назад

Моргенштерн назвал себя «нищим»

Елена Прошина

Не так давно российский рэпер Моргенштерн переехал жить в Дубай. Со временем музыкант с сожалением для себя обнаружил, что несмотря на свои баснословные заработки, он оказался «самым нищим» среди жителей и гостей ОАЭ.

Моргенштерн обнаружил, что он «самый нищий» в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым, Алишер признался, что доволен новым местом жительства и чувствует себя там комфортно.

«В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — приводит слова Моргенштерна «СтарХит».

Он также добавил, что несмотря на переезд, он не перестал заниматься музыкой. К нему прилетают коллеги из его команды, с которыми он работает над новым материалом. Алишер заметил, что несмотря на ряд уголовных дел, открытых в отношении его, он не остался один.

«В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье», — сказал артист.

Ранее Моргенштерн стал фигурантом дела о торговле наркотиков в интернете. Также его обвиняют в пропаганде наркотических средств в трех его клипах.

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