Бузова раскрыла отношение к бывшей коллеге по «Дому-2»

Певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла отношение к бывшей коллеге по «Дом-2» Ксении Бородиной. В своем аккаунте в Instagram она обвинила экс-соведущую в лицемерии.

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«За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной, и уж точно активно в своих соцсетях», — высказалась Бузова о Бородиной. По словам телеведущей, когда ее экс-возлюбленный блогер Давид Манукян (Дава) стал новым ведущим реалити-шоу, она окончательно она прекратила общение с бывшей коллегой. По мнению Бузовой, таким действием продюсеры решили отомстить ей за отказ вести перезапуск «Дом-2».

Экс-ведущая реалити-шоу отметила, что Бородиной стоило предупредить ее о том, что будет вести проект с ее бывшим молодым человеком.

«Она хотя бы этически, по-женски... Понимая и зная, как это расставание далось мне, могла бы написать сообщение в WhatsApp об этом», — пожаловалась певица.

По словам телеведущей, схожая ситуация возникала и в карьере Бородиной.

«В тот момент, когда ее бывшему молодому человеку Михаилу Терехину предлагали место ведущего, а ей было, естественно, неприятно, я пошла к продюсерам и сказала, что я уйду из шоу вместе с Ксюшей, если Михаила возьмут ведущим», — вспомнила Бузова.