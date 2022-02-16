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17 минут назад

Волочкова озвучила миллионные траты на отдых с банщиком

Елена Прошина

Мальдивский отдых с экс-кавалером Анастасии Волочковой Сергеем обошелся ей в более 2 млн рублей. Об этом балерина рассказала в интервью с Teleprogramma.pro.

Волочкова озвучила миллионные траты на отдых с банщиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Волочковой, она оплатила Сергею билеты на Мальдивы стоимостью 250 тыс. рублей. Кроме того, сам отдых в райском уголке обошелся ей еще в 2 млн рублей.

«Сережа ухаживал за мной, не давал даже полотенце самой отнести на лежак. Я сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала», - рассказала звезда.

Несмотря на огромные траты, Анастасия не жалеет о поездке и признается, что это был «один из самых прекрасных отдыхов» в ее жизни. Однако по прилету в Россию, Анастасия поняла, что это не ее человек и приняла решение расстаться. К тому же, мужчина стал просить у звезды денег.

«В какой-то момент я увидела, что Сережа стал втягиваться в пиар-историю. Когда он приехал на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно. Потом он говорит: «Настя, а ты можешь 12 млн рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?»», - посетовала Волочкова.

Позже появилась информация о бандитском прошлом Сергея, на что балерина закрыла глаза. Последней каплей стала просьба мужчины поселить у нее его сына.

«Большую часть времени он проводил с сыном. Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!» - признается Волочкова.

Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем в конце декабря 2021 года на съемках программы «Давай поженимся!». Как признавалась сама знаменитость, «это были флюиды с первого взгляда».

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