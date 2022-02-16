Волочкова озвучила миллионные траты на отдых с банщиком

«Большую часть времени он проводил с сыном. Появились намеки, что неплохо было поселить мальчика у меня дома, потому что у него сложные отношения с мамой. Я осознала, что мне просто начинают навязывать семью, с которой я жить не могу и не хочу. Потому что мне нужен мужчина, который будет меня поддерживать, носить на руках, а не вот это все!» - признается Волочкова.