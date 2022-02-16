Певица Наргиз рассказала о свадьбе с молодым избранником

Певица Наргиз призналась, что сыграла свадьбу с возлюбленным, который младшее ее на 12 лет. Ее избранником стал 39-летний техник Антон Ловягин. Об этом артистка рассказала в интервью «Комсомольской правде» на премьере фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» в московском киноцентре «Октябрь».
«У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина», – сказала Наргиз. При этом 51-летняя певица не уточнила оформлен ли брак официально.«Мы познакомились на работе, когда восемь лет назад он пришел ко мне устраиваться техником, и с тех пор не расстаемся», – рассказала знаменитость.
По словам Наргиз, разницу в возрасте со своим избранником она не ощущает.
«Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. На самом деле, у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка», – пояснила певица.
Наргиз Закирова трижды выходила замуж. У нее трое возрослых детей и внук. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году.