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1 час назад

Стало известно, кто проведет «Оскар» в этом году

Вечерняя Москва

На официальном сайте «Оскар» появилась информация о том, кто проведет церемонию вручения 94-й кинопремии.

Стало известно, кто проведет «Оскар» в этом году
Фото: depositphotosdepositphotos

Так, ведущими церемонии станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер, а также Ванда Сайкс. Они известны зрителям по фильмам комедийного жанра.

— Реджина, Эми и Ванда — войдут в историю как первое женское трио, которое проведет самую большую ночь в сфере развлечений. Мы очень рады, что они станут ведущими, чтобы сделать это шоу невероятным и полным незабываемых моментов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кинопремии.

Недавно стало известно, что впервые за историю кинопремии «Оскар» зрители сами смогут выбрать фильм в специально созданной номинации. Уточняется, что победителя в новой номинации определят сами зрители путем голосования, которое уже стартовало в Twitter.

До этого кинокритик Давид Шнейдеров перечислил своих фаворитов премии «Оскар». Он назвал выбор академиков удачным, но отметил, что им нелегко будет выбрать победителя.

В начале февраля Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». В их числе оказался и короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени.

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