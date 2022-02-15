Собчак раскрыла секрет о браке с Богомоловым

Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте новую фотографию и предложила своим поклонникам ответить на вопрос о том, кем они являются в любви — удавом или кроликом.

Фото: ТАСС ТАСС

Одна из пользовательниц соцсети пошла дальше и попробовала угадать, кем в браке с режиссером Константином Богомоловым является телеведущая. И попала в точку.

На фотографии Собчак предстала в красном платье на постели в окружении белых кроликов.

«А вы в любви — удав или кролик?» — подписала снимок телеведущая.

Поклонники Собчак активно поддержали пост и стали делать признания. Но одна из подписчиц проявила инициативу и оценила брак самой телеведущей с Богомоловым.

«С Константином вы — кролик», — уверенно заявила акушер-гинеколог Саадет Дамирова.

«Даааа», — ответила на комментарий телеведущая, хотя ее образ на фотографии говорил скорее об обратном.