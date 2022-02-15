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1 час назад

Собчак раскрыла секрет о браке с Богомоловым

Елена Прошина

Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте новую фотографию и предложила своим поклонникам ответить на вопрос о том, кем они являются в любви — удавом или кроликом.

Собчак раскрыла секрет о браке с Богомоловым
Фото: ТАССТАСС

Одна из пользовательниц соцсети пошла дальше и попробовала угадать, кем в браке с режиссером Константином Богомоловым является телеведущая. И попала в точку.

На фотографии Собчак предстала в красном платье на постели в окружении белых кроликов.

«А вы в любви — удав или кролик?» — подписала снимок телеведущая.

Поклонники Собчак активно поддержали пост и стали делать признания. Но одна из подписчиц проявила инициативу и оценила брак самой телеведущей с Богомоловым.

«С Константином вы — кролик», — уверенно заявила акушер-гинеколог Саадет Дамирова.

«Даааа», — ответила на комментарий телеведущая, хотя ее образ на фотографии говорил скорее об обратном.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

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