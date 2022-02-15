"Не надо мстить": Пугачева ответила на критику Понаровской

"Дорогие мои друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", – высказалась Примадонна.