"Не надо мстить": Пугачева ответила на критику Понаровской

Алла Пугачева записала видеообращение, в котором объяснила, почему не реагирует на критику и оскорбления в свой адрес. Его она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
"Дорогие мои друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут", – высказалась Примадонна.
Поклонники артистки поддержали ее мнение и отношение к подобным ситуациям.
"Золотые слова", "Я тоже стараюсь придерживаться этого мудрого принципа", "Умная женщина плохого не посоветует", – написали подписчики певицы в комментариях.
Напомним, недавно певица Ирина Понаровская выпустила книгу с красноречивым названием «Честно говоря», в ней она высказала собственное мнение о некоторых коллегах по шоу-бизнесу. Про Аллу Пугачеву она сказала, что та для нее «всегда останется деревней», даже несмотря на то, что живет в замке.