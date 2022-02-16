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31 минуту назад

Большая часть купленного при жизни имущества актрисы Брик принадлежала ее мужу Тодоровскому

Слово и Делоиещё 1

Успешная актриса Евгения Брик, несмотря на достаточные гонорары, к своей смерти владела лишь одной квартирой в Москве. Почему так получилось, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Имущество актрисы Брик оказалось в собственности у мужа Тодоровского
Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian LookGlobal Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитость испытывала крайнюю неприязнь к «возне с бумажками и разными регистрациями», из-за чего подобными вопросами занимался ее муж, режиссер Валерий Тодоровский, в браке с которым она прожила около 16 лет. У пары осталась 12-летняя дочь Зоя.

В итоге все купленное имущество по документам было в его владении, что актрису не смущало. Как добавил источник, в совместной недвижимости все же были доли Евгении, однако полностью ей принадлежала лишь квартира в столице, пишет ФАН.

Актриса Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Ей было 40 лет. Длительное время знаменитость боролась с онкологическим заболеванием, однако держала это в секрете. Последние годы она прожила в Лос-Анджелесе. Там и пройдет прощание с актрисой. На мероприятие будут приглашены лишь близкие и родные Евгении. В Соединенных Штатах также пройдет кремация актрисы. Похороны позднее проведут в Москве.

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