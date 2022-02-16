Имущество актрисы Брик оказалось в собственности у мужа Тодоровского

Успешная актриса Евгения Брик, несмотря на достаточные гонорары, к своей смерти владела лишь одной квартирой в Москве. Почему так получилось, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Знаменитость испытывала крайнюю неприязнь к «возне с бумажками и разными регистрациями», из-за чего подобными вопросами занимался ее муж, режиссер Валерий Тодоровский, в браке с которым она прожила около 16 лет. У пары осталась 12-летняя дочь Зоя.

В итоге все купленное имущество по документам было в его владении, что актрису не смущало. Как добавил источник, в совместной недвижимости все же были доли Евгении, однако полностью ей принадлежала лишь квартира в столице, пишет ФАН.