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1 час назад

Дочь Маликова рассталась с хоккеистом

Елена Прошина

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания рассталась с хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кириллом Капризовым. Об этом сообщает «Актуальные новости».

Дочь Маликова рассталась с хоккеистом
Фото: InstagramInstagram

По информации источника, накануне Стефания отметила свой 22-й день рождения в одном из столичных ресторанов. Среди приглашенных были только близкие подруги именинницы, которых она угощала блюдами молекулярной кухни.

Многие заметили, что весь вечер девушка провела исключительно в девичьей компании. Как оказалось, наследница Маликова решила расстаться с хоккеистом НХЛ.

Что именно стало причиной разрыва неизвестно. Маликова теперь решила сосредоточиться на карьере и собственном развитии, в ближайшее время не собирается завязывать отношения.

Напомним, что пара не афишировала свой роман, однако поклонники выяснили, что молодые люди вместе отдыхали на Алтае. Они отмечали друг друга в социальных сетях, но от совместных фотографий тогда решили воздержаться.

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