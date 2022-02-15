Дочь Маликова рассталась с хоккеистом

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания рассталась с хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кириллом Капризовым. Об этом сообщает «Актуальные новости».
По информации источника, накануне Стефания отметила свой 22-й день рождения в одном из столичных ресторанов. Среди приглашенных были только близкие подруги именинницы, которых она угощала блюдами молекулярной кухни.
Многие заметили, что весь вечер девушка провела исключительно в девичьей компании. Как оказалось, наследница Маликова решила расстаться с хоккеистом НХЛ.
Что именно стало причиной разрыва неизвестно. Маликова теперь решила сосредоточиться на карьере и собственном развитии, в ближайшее время не собирается завязывать отношения.
Напомним, что пара не афишировала свой роман, однако поклонники выяснили, что молодые люди вместе отдыхали на Алтае. Они отмечали друг друга в социальных сетях, но от совместных фотографий тогда решили воздержаться.