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1 час назад

Экс-чиновник из Новосибирска Дубровский пошел на "Дом-2"

Газета.Ru

Экс-директор отдела по делам молодежи Бердска Владислав Дубровский присоединился к телешоу «Дом-2». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Экс-чиновник из Новосибирска пошел на "Дом-2"
Фото: Телеканал «ТНТ»Телеканал «ТНТ»

Бывший чиновник появился в выпуске, показанном на ТНТ 14 февраля. Дубровский в эпизоде сказал, что намерен построить отношения и добиться любви от Яны Захаровой.

В эфире сибиряк объяснил, что уже был два раза женат, а также пояснил, что до этого он работал в муниципалитете Бердска.

Дубровский ушел с должности главы отдела по делам молодежи со скандалом. Люди заподозрили его в подработке тамадой на праздничных мероприятиях.

Владислав Дубровский возглавил муниципальное учреждение по конкурсу в прошлом году. Экс-главе департамента молодежной политики 26 лет.

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