Ургант пожаловался на коммунальщиков Петербурга

По возвращению с гастролей ведущий Андрей Ургант обнаружил серьезную протечку крыши в своей квартире. Как сообщают «Невские новости», из-за бездействия управляющей компании ранее ему уже приходилось за свой счет покрывать крышу листовым железом, однако и это не помогло решить проблему.
По словам Урганта, он купил недвижимость более 20 лет назад и в первое же лето в ней протекла крыша. Он обратился к коммунальщикам и они заявили, что это их забота. Однако у них не было ни кровли, ни рабочих, ни транспорта, а потому починить течь они не смогли.
«Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом. Потом начались эти сумасшедшие зимы, когда каждый год то что-то подтечёт, то, как в этот раз, хлынула сумасшедшая струя, будто я включил какой-то кран», — рассказал ведущий.
Ургант отметил, что обращался в управляющую компанию, чтобы ее сотрудники зафиксировали протечку и составили соответствующий акт. Однако коммунальщики не пришли, сославшись на вспышку коронавируса. При этом Ургант не исключает вероятности того, что специалисты сами повредили крышу во время уборки снега.