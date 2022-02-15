Ургант пожаловался на коммунальщиков Петербурга

По возвращению с гастролей ведущий Андрей Ургант обнаружил серьезную протечку крыши в своей квартире. Как сообщают « Невские новости », из-за бездействия управляющей компании ранее ему уже приходилось за свой счет покрывать крышу листовым железом, однако и это не помогло решить проблему.

По словам Урганта, он купил недвижимость более 20 лет назад и в первое же лето в ней протекла крыша. Он обратился к коммунальщикам и они заявили, что это их забота. Однако у них не было ни кровли, ни рабочих, ни транспорта, а потому починить течь они не смогли.