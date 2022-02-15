На Украине допустили лишение права на участие в Евровидении

Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022», сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий.

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В эфире телеканала «Первый» он отметил, что причиной этому может послужить скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Артистка была внесена в базу «Миротворца», то есть в своеобразный черный список.

«Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться», – объяснил Чернотицкий.

В свою очередь один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в этой ситуации «любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация».

Ранее сообщалось, что певица Алина Паш, посетившая Крым после воссоединения полуострова с Россией, будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022». Пользователи YouTube раскритиковали выступление, обвинив Паш в краже образа и идеи у российской певицы Манижи.