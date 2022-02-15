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1 час назад

Раскрыты имена всех новых ведущих КВН

Алиса Селезнёва

Игры нового сезона высшей лиги КВН вместо заболевшего Александра Маслякова проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом РИА Новости заявил представитель Александра Маслякова-младшего.

Раскрыты имена всех новых ведущих КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».

Изначально на роль одного из ведущих был утвержден актер и шоумен Дмитрий Нагиев. В частности, он будет участвовать в съемках 1/8 финала. Сам Нагиев подтвердил эту информацию, подчеркнув, что «Александра Васильевича заменить невозможно», но он сделает все, что от него зависит.

По словам представителя Александра Маслякова-младшего, всего к участию в программе приглашены шесть ведущих.

«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», - пояснил он.

При этом бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, который в ноябре 2021 года отпраздновал свое 80-летие, заявлял, что давно подумывает «об уходе на покой», однако не может оставить дело всей жизни.

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