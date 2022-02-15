Раскрыты имена всех новых ведущих КВН

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В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».

Изначально на роль одного из ведущих был утвержден актер и шоумен Дмитрий Нагиев. В частности, он будет участвовать в съемках 1/8 финала. Сам Нагиев подтвердил эту информацию, подчеркнув, что «Александра Васильевича заменить невозможно», но он сделает все, что от него зависит.

По словам представителя Александра Маслякова-младшего, всего к участию в программе приглашены шесть ведущих.

«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», - пояснил он.