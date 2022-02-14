Юлия Меньшова рассказала, как встретилась с мужем

«Но 14 февраля меня всё равно радует, как ещё один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюблённых», - добавила Меньшова.