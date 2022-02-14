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52 минуты назад

Юлия Меньшова рассказала, как встретилась с мужем

Елена Прошина

Актриса Юлия Меньшова в День влюбленных на своей странице. В Instagram рассказала о первом свидании с мужем.

Юлия Меньшова рассказала, как встретилась с мужем
Фото: ТАССТАСС

«Мы с мужем встретились у Пушкина. Спасибо, Александр Сергеевич, — все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле. 1996 года», - написала Меньшова.

Она отметила что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам, хотя влюбленным, по ее мнению, все равно.

«Но 14 февраля меня всё равно радует, как ещё один повод сказать близкому человеку о том, что он дорог. А заодно воздать хвалу всем масштабным архитектурным сооружениям, около которых не разминулась в судьбе очередная парочка влюблённых», - добавила Меньшова.

Муж Меньшовой – актер Игорь Гордин. Пара воспитывает двух детей – сына. Андрея и дочь Таисию. Супруги в середине 2000-х годов расходились на несколько лет, но потом возобновили отношения.

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