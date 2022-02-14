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31 минуту назад

Киркоров в шутку пригрозил Тодоренко дать «по башке» из-за Ани Лорак

Елена Прошина

Филипп Киркоров вступил в шуточную перепалку с коллегой по жюри шоу «Маска» Региной Тодоренко.

Киркоров в шутку пригрозил Тодоренко дать «по башке» из-за Ани Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ссора произошла во время выступления участника в костюме осьминога, когда, пытаясь угадать личность конкурсанта, телеведущая предположила, что под маской скрывается певица Ани Лорак.

«Мне пришла одна идея. Я смотрю пристально на ноги. И эта артистка стоит в очень специфической позиции, немножечко "иксом", и так очень часто стоит Ани Лорак», — сказала Тодоренко.

Киркоров, услышав это, сразу выступил в защиту певицы, сказав, что у нее идеальная фигура и даже в шутку пригрозил дать телеведущей «по башке» за такие слова.

«Ты обалдела? Я тебе сейчас дам! Какие еще "иксом»? Я тебе сейчас по башке дам, знаешь, за Ани Лорак! У Ани идеальные ноги! У нее вообще идеальная фигура», — подчеркнул певец.

Другой судья программы Тимур Родригез поддержал Киркорова, отметив, что хорошо знает Лорак и за маской скрывается точно не она. У певицы, по словам шоумена, совсем другая фигура. Также в том, что за маской скрывается не Лорак, оказалась уверена Валерия.

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