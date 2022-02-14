«Шоу фриков»: Россию призвали к бойкоту «Евровидения»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что ему «вообще наплевать», кто отправится на Евровидение-2022 от Украины, и призвал Россию задуматься о бойкоте песенного конкурса, поскольку «нас там не ждут». Он назвал это музыкальное соревнование «шоу фриков», «непорядочным, бездарнейшим по всем параметрам мероприятием, которое давно дискредитировало себя».

Кто поедет на Евровидение-2022, мне вообще наплевать. Евровидение как конкурс давно себя дискредитировал и превратился, на мой взгляд, в бездарнейшее мероприятие. Нечестное, непорядочное по всем позициям и параметрам. Шоу фриков, а не шоу музыки, — заявил Иосиф Пригожин.

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Он призвал российских продюсеров, отвечающих за выбор кандидата от России, задуматься о бойкоте Евровидения-2022. По мнению Пригожина, враждебное, неадекватное отношение к представителям РФ в ряде стран мира может привести к необъективной оценке выступления россиян на конкурсе.

А стоит ли нам туда (на Евровидение-2022. — NEWS.ru) ездить? Нас там не ждут. Против нас идёт информационная война, и наш представитель, приехав туда, будет освистан. Я помню, как мы с Валерией прошли все эти унижения в других странах, — отметил Иосиф Пригожин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал NEWS.ru скандал вокруг имени представительницы Украины на Евровидении-2022 Алины Паш из-за посещения ею Крыма в 2015 году. Соседов заявил, что Алина Паш «стала заложницей позорной общественно-политической ситуации в своей стране». На сайте «Миротворец» указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) «сознательно нарушила границы Украины». Сама певица объяснила ту поездку приглашением на свадьбу друзей и подчеркнула частный характер своего визита. Она назвала себя частью Украины, а Россию — «страной-агрессором».

В ходе национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» Алина Паш, исполнявшая песню «Тени забытых предков», набрала 15 баллов из 16 возможных по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин. Конкурс «Евровидение-2022» в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

Издание Super перечислило исполнителей, которые, по данным инсайдеров, могут представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

Так, на поездку в Италию претендуют 18-летняя звезда шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова, не раз заявлявший о желании поехать на «Евровидение» Александр Панайотов, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и Егор Крид.

Пока неизвестно, как именно на телеканале «Россия 1», который будет транслировать шоу в России, выберут представителя страны.

В 2021 году Россию на «Евровидении» представляла Манижа. Она заняла девятое место с песней Russian Woman.

Российская певица Диана Анкудинова удивилась слухам, что её кандидатуру предлагают для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2022». По словам 18-летней девушки, ни она, ни её представители пока не проводили никаких переговоров, пишет Woman.ru.

Я не знаю, откуда у СМИ появилась такая информация. Наверное, лучше взять комментарий у того, кто это первым разместил, так как он осведомлён больше, чем я. Ни я, ни мои представители никаких переговоров по поводу моего участия не проводили, — сказала она изданию.

На Евровидении в 2022 году Россию мог бы представить певец Александр Панайотов, который уже не раз пробовал попасть на этот музыкальный конкурс, считает критик Евгений Бабичев. По его мнению, с правильным репертуаром Панайотов мог бы добиться успеха, пишет «Слово и Дело».

На мой взгляд, в первую очередь надо дать возможность показать Александра Панайотова, который пока что ещё в том возрасте, когда за ним интересно наблюдать. И действительно, я считаю, что в его возрастной категории это один из сильнейших вокалистов в нашей стране. Если Панайотову написать хорошую песню, подобрать правильный репертуар, я думаю, что можно было бы показаться достаточно выигрышно, — заявил Бабичев.

Среди певиц Бабичев в первую очередь выделил Zivert. По его мнению, последний альбом исполнительницы получился очень удачным. Он отметил её перфекционизм и трудоспособность в творческих моментах. Помимо этого он предположил, что выступление группы Little Big на Евровидении также могло бы стать успешным. Критик также выделил певицу Клаву Коку и диджея Антона Беляева.

России пора перейти к решительным действиям и отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в сети заявила актриса Ольга Будина. Пока главным претендентом на поездку на «Евровидение-2022» от РФ считается певица Клава Кока (Клавдия Высокова). По мнению Будиной, творчество молодой певицы деструктивно, пошло и безнравственно, а Россия не должна нести такие ценности в мир.

Актриса уверена, что сейчас появился запрос на «технологию расчеловечивания», а Россия не должна этому потакать.

«Я со всей серьёзностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в "Евровидении". Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью? <…> Мы хотим перепрыгнуть в пошлость? Мы действительно хотим получить приз за самый деструктивный аудиовизуальный продукт?» — цитирует актрису издание Znak.com.

Будина также рассказала, что раньше актёров, режиссёров, продюсеров и других представителей творческих профессий учили этике и законам нравственности, а сейчас рынку это не нужно, он уже «не ставит своей задачей сеять разумное, доброе, вечное».

«Вот мы и получаем половые акты крупным планов в современных художественных фильмах, испражнения на сцене в спектаклях, к примеру, (Константина) Богомолова, порно-перформансы в центре Мейерхольда <…> Это всё потрясение! Разве это имеет отношение к искусству?» — возмутилась Будина.

Песенный конкурс «Евровидение» впервые прошел 24 мая 1956 года в швейцарском Лугано. Со временем он приобрел статус главного музыкального состязания планеты. Артисты часто используют «Евровидение» как платформу для огласки глобальных проблем, а также ищут различные способы выделиться среди десятков конкурентов. «Газета.Ru» рассказывает о самых необычных выступлениях за 65-летнюю историю конкурса.

Baby Doll (Югославия, 1991 год)

Одним из первых фриков на «Евровидении» стала Драгана Шариф из Югославии, выступившая в образе ожившей куклы Барби с песней «Brazil» («Бразилия»). Несмотря на то, что певица не вошла в первую десятку финала, зрители запомнили ее эффектное выступление с подтанцовкой.

Гильдо Хорн (Германия, 1998 год)

Экстравагантный комик и телеведущий Гильдо Хорн представлял Германию на «Евровидении-1998» с песней «Guildo hat euch lieb» («Гильдо любит тебя»). В немецкой прессе писали о глупом поведении Хорна и его легкомысленном отношении к конкурсу. Благодаря 60% зрительских голосов артист отправился на «Евровидение» и занял седьмое место. Этот результат устроил немцев, и к Хорну вернулась популярность.

Sestre (Словения, 2002 год)

На «Евровидении-2002» Словению представляло вокальное трио «Sestre» («Сестры»), состоящее из трансвеститов в костюмах стюардесс. Артисты Мисс Марлена, Дафни и Императрица исполнили песню «Samo Ljubezen» («Только любовь») и заняли 13 место в финале. После конкурса в словенских СМИ написали: «Возможно, благодаря «Сестрам» нашей стране будет уделено чуть больше внимания на международном конкурсе».

Lordi (Финляндия, 2006 год)

Участники финской англоязычной хард-рок-группы Lordi известны выступлениями в масках и костюмах монстров с песнями на тему ужасов. Они стали первой рок-группой, представившей Финляндию на «Евровидении». Участие Lordi в конкурсе вызвало скандал на родине: группу называли «сатанинской» из-за жуткого имиджа. Также музыканты столкнулись с финансовыми трудностями во время доставки аппаратуры на «Евровидение» в Грецию. Это проблему решили спонсоры. Неформатная для конкурса группа прошла в финал и заняла первое место, набрав 292 балла с песней «Hard Rock Hallelujah» («Тяжелый рок аллилуйя»).

Верка Сердючка (Украина, 2007 год)

Привычная для нас Верка Сердючка также является одним из главных фриков в истории «Евровидения». Если задуматься, травести-артист в образе женщины с огромной грудью в блестящем наряде со звездой на голове выглядит довольно неформатно для массовой поп-культуры. Как признавался Андрей Данилко, сначала он в образе Сердючки хотел представить на «Евровидении» Россию, но получил отказ от гендиректора Первого канала Константина Эрнста и поехал от Украины. Он занял второе место в финале конкурса, набрав 235 баллов. Российские журналисты услышали в песне Сердючки «Dancing Lasha Tumbai» строчку «I want you sing — Russia goodbye!» («Я хочу, чтобы вы спели — Россия, прощай!»). В эфире шоу «Пусть говорят» Данилко заявил, что слова песни были интерпретированы неправильно, ему не поверили и ограничили присутствие Сердючки на российском телевидении.

Индюк Дастин (Ирландия, 2008 год)

Кукольный Индюк Дастин — персонаж детской передачи «Zig and Zag», говорящий на английском языке с сильным дублинским акцентом. Его озвучивает комик Джон Моррисон. В 2008 году ирландцы решили отправить куклу на «Евровидение» с песней «Irelande douze pointe» («Двенадцать баллов Ирландии»). Европейская публика неоднозначно восприняла выступление Индюка, и он занял 15 место в полуфинале.

Кончита Вурст (Австрия, 2014 год)

В 2014 году победителем «Евровидения» стал австриец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. Он выбрал образ женщины с бородой, чтобы дать людям повод задуматься о природе инаковости и толерантности. Роскошные волосы, яркий аккуратный макияж и безупречная фигура Кончиты привлекли как поклонников, так и ксенофобов. На конкурсе исполнитель выступил с песней «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс») и набрал 290 баллов.

Турин проведет 66-й международный конкурс "Евровидение" в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора смотра.

"Итальянский город Турин выиграл гонку за право провести 66-й песенный конкурс "Евровидение", одержав победу над 16 другими предложениями", - говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.

"Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, Palaolimpico превосходит все требования к проведению глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турин, который в мае следующего года встретит тысячи фанатов", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора "Евровидения" Мартина Остердаля.

Организаторы "Евровидения" напомнили, что ранее конкурс в Италии принимали Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). Италия получила право принимать "Евровидение" после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме.

Представитель России на Евровидении-2022 споет во второй части первого полуфинала, сообщается в Instagram конкурса после прошедшей в Италии жеребьевки.

Точный порядковый номер продюсеры шоу назовут, когда будут известны все песни участников конкурса — весной.

До 2013 года при жеребьевке страна вытягивала порядковый номер сразу, и организаторы не могли равномерно распределять по программе лирические, альтернативные и танцевальные композиции.