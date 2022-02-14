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38 минут назад

Адель отреагировала на слухи о своей помолвке

Газета.Ru

Британская певица Адель отказалась нашоу Грэма Нортона комментировать слухи о своей возможной помолвке. Фанаты певицы до этого обнаружили большое кольцо на безымянном пальце левой руки Адель, что и прокомментировал телеведущий Грэм Нортон, пошутивший, что "левая рука казалась тяжелее правой".

Адель отреагировала на слухи о своей помолвке
Фото: Кадр из видео/Adele/YoutubeКадр из видео/Adele/Youtube

Сама певица при этом, отказалась комментировать ситуацию, лишь сказав: "кольцо выглядит отлично, не так ли?".

Нортон решил не уклоняться от темы, сказав, что для "обычного наблюдателя создается ощущение, что ты помолвлена", однако певица решила не продолжать далее разговор на эту тему.

Ранее Адель опровергла слухи о проблемах в отношениях со своим возлюбленным Ричем Полом, сообщив в Instagram своим фанатам, что "шлет от него лучи любви". В 2011 певица вышла замуж за бизнесмена Саймона Коннеки, в браке с которым у нее родился сын. Тем не менее, в 2019 году супруги приняли решение расстаться.

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