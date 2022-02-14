Авраама Руссо задержали в США

Прилетевшего в США певца Авраама Руссо задержали в аэропорту Кеннеди из-за отсутствия паспорта, пишет «Стархит».

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Руссо задержали из-за потери паспорта гражданина США. По словам певца, когда он вылетал в Америку, паспорт был при нем, и он предъявил оба паспорта на границе.

«Сам прикладывал документ к терминалу для идентификации. Позже один документ — американский паспорт — провалился между креслами. До выяснения всех обстоятельств сотрудники аэропорта вежливо, но настойчиво попросили меня пройти в отдельное помещение», - рассказал Руссо.

В скором времени артисту предстоит перенести очередную операцию на ноге. Хирургическое лечение Авраам Руссо будет проходить в США.

Он отметил, что сразу обратился за помощью к сотрудникам «Аэрофлота», и те оперативно вернули ему документ, который обнаружили в салоне самолета.

«В результате всех этих действий я потерял часа два, но главное — результат. Ведь без паспорта проблем бы была тьма... Завтра я еду на плановое УЗИ перед сложной операцией, потом снова возвращаюсь домой, в Москву», — пояснил артист.

Руссо недавно перенес операцию на бедре — через 15 лет после полученной во время покушения на его жизнь травмы. Процедура была плановой, она длилась больше двух часов.

«Через сосуды на ноге и шее мне вводили расширяющий раствор и специальный шарик — так называемый баллон, который раздували внутри для расширения вены. Мне повезло с докторами, все прошло легко и быстро», — рассказывал об операции Руссо.