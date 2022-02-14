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53 минуты назад

Прилучный рассказал, как у него после драки онемела левая часть лица

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный в рамках программы «Ты не поверишь» признался, что после драки в Калининграде в 2020 году был вынужден целый год восстанавливаться от последствий потасовки. По словам артиста, у него на некоторое время онемела левая часть лица.

Прилучный: "У меня абсолютно онемела левая часть"
Фото: bugevuge/Instagrambugevuge/Instagram

Речь идет о драке между Прилучным и владельцем клуба в Калининграде. Артист заявил, что после инцидента перенес несколько операций на лице. В частности, он был вынужден поставить четыре специальные пластины для того, чтобы вернуть себе прежний вид.

«После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть. Я очень рад, что она отошла», — сказал Прилучный.

Актер требует взыскать с обвиняемого почти 4,5 млн рублей компенсации за причиненный ему ущерб.

Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября 2020 года с переломами лицевых костей и многочисленными ссадинами на голове. Поначалу он утверждал, он поскользнулся и сильно упал. Однако позднее выяснилось, что травмы он получил в результате драки в калининградской клубе «Завод», после чего вернулся в Москву и обратился к врачам.

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