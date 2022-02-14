Концерт Noize MC отменили в Екатеринбурге за несколько часов до начала

Концерт музыканта Noize MC ( Иван Алексеев ) на шоукейс-фестивале New/Open в Екатеринбурге был отменен за несколько часов до начала. Артист должен был стать хэдлайнером этого мероприятия. Об этом пишет портал Е1.

"Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой Ивана Алексеева (Noize MC) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New / Open, отменяется", - заявили организаторы фестиваля.

Также сообщается, что на мероприятии опытные эксперты из мира музыки оценивали творчество молодых исполнителей, чтобы выдать лучшим деньги на запись альбомов и съемку клипов. В конце прошлого года Noize MC выпустил альбом "Выход в город". Первая часть его альбома, состоящая из 10 композиций, была представлена 19 ноября 2021 года.