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1 час назад

Концерт Noize MC отменили в Екатеринбурге за несколько часов до начала

Газета.Ru

Концерт музыканта Noize MC (Иван Алексеев) на шоукейс-фестивале New/Open в Екатеринбурге был отменен за несколько часов до начала. Артист должен был стать хэдлайнером этого мероприятия. Об этом пишет портал Е1.

Концерт Noize MC отменили в Екатеринбурге за несколько часов до начала
Фото: Noize MC/YouTubeNoize MC/YouTube

По имеющейся информации, отмена выступления не связана с коронавирусом.

"Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой Ивана Алексеева (Noize MC) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New / Open, отменяется", - заявили организаторы фестиваля.

Также сообщается, что на мероприятии опытные эксперты из мира музыки оценивали творчество молодых исполнителей, чтобы выдать лучшим деньги на запись альбомов и съемку клипов. В конце прошлого года Noize MC выпустил альбом "Выход в город". Первая часть его альбома, состоящая из 10 композиций, была представлена 19 ноября 2021 года.

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