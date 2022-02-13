«Я слышала, у вас так принято»: Агузарова пришла на съемки в стрингах

Жанна Агузарова – настоящая королева эпатажа. Всякий раз она находит, чем удивить публику.

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Режиссер Роман Качанов рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ о том, как работал с певицей.

Жанна Агузарова в его картине «Марш утренней зари» сыграла популярную певицу, которая на старости лет оказалась в доме ветеранов. Попросила, по мнению режиссера, «довольно скромный» гонорар за работу: 150-200 тысяч рублей за съемочный день. Но без приключений не обошлось. Певица заявилась на съемочную площадку в ярко-красном нижнем белье. Она сказала режиссеру:

«Я надела красные стринги. Я слышала, что у вас в кино так принято».

Качанову пришлось аккуратно разубедить скандальную звезду.

Роман высокого мнения о профессиональных качествах Жанны. По его словам, Агузарова «без писка и визга отработала 12-часовую смену». Правда, попросила, чтобы глаз долой убрали костюмершу. Звезда заявила, что у той – черная энергетика, - рассказывают dni.ru.

Жанна Агузарова с концертами выступает крайне редко. Тем больше желающих послушать «инопланетянку» вживую. Но недавний концерт певицы в одном из московских клубов многих зрителей разочаровал. Были претензии к вокалу – временами публика возмущалась, что артистка не поет, а «шепчет». Фанатов огорчило, что свои хиты Агузарова оставила под конец концерта.