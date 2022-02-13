Мальков предложил экс-супруге переехать с детьми в Калужскую область

Строитель Роман Мальков, получивший широкую известность благодаря скандальной женитьбе на актрисе Анастасии Макеевой, продолжает войну со своей бывшей супругой Светланой.
Недавно он сделал матери своих детей неожиданное предложение. Он порекомендовал ей и троим детям перебраться из Словению в Россию. В Калужской области у них в «прошлой жизни» был домик в деревне Кривское. Роман считает, что женщине с детьми на земле будет проще прокормиться.
Об этом Светлана рассказала своим подписчикам в инстаграме.
«Сегодня получила предложение от бывшего, что я должна переехать в Кривское и жить там. Так как в России люди прекрасно живут на 10 тысяч рублей. Соглашаться?»- спросила Светлана.
Напомним, что Мальков утверждает, что исправно платит алименты на детей. Его бывшая жена и ее адвокаты заявляют о том, что он от оплаты уклоняется.
Два года назад Роман Мальков разошелся со своей женой Светланой и ушел к актрисе Анастасии Макеевой. С тех пор мужчина периодически конфликтует с бывшей супругой и своими детьми.
При этом Мальков задерживал алименты на детей. Причем Макеева заявила, что в этом виновата экс-супруга — якобы, она писала с почты и соцсетей предпринимателя и рассорила его с партнерами.