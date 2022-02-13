Мальков предложил экс-супруге переехать с детьми в Калужскую область

Строитель Роман Мальков, получивший широкую известность благодаря скандальной женитьбе на актрисе Анастасии Макеевой, продолжает войну со своей бывшей супругой Светланой.

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Недавно он сделал матери своих детей неожиданное предложение. Он порекомендовал ей и троим детям перебраться из Словению в Россию. В Калужской области у них в «прошлой жизни» был домик в деревне Кривское. Роман считает, что женщине с детьми на земле будет проще прокормиться.

Об этом Светлана рассказала своим подписчикам в инстаграме.

«Сегодня получила предложение от бывшего, что я должна переехать в Кривское и жить там. Так как в России люди прекрасно живут на 10 тысяч рублей. Соглашаться?»- спросила Светлана.

Напомним, что Мальков утверждает, что исправно платит алименты на детей. Его бывшая жена и ее адвокаты заявляют о том, что он от оплаты уклоняется.

Два года назад Роман Мальков разошелся со своей женой Светланой и ушел к актрисе Анастасии Макеевой. С тех пор мужчина периодически конфликтует с бывшей супругой и своими детьми.