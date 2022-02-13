Понаровская резко осудила Долину из-за Началовой

Ирина Понаровская недавно выпустила книгу – мемуары «Честно говоря». Певица откровенно рассказала о нравах, царящих в отечественном шоу-бизнесе и о некоторых ярких его представителях. Так, на примере судьбы Юлии Началовой она показала, как проявила себя Лариса Долина.

Фото: Instagram Instagram

Ирина в свое время стала фактически опекуном для талантливой девочки Юли Началовой. Они часто вместе выступали, Понаровская учила свою подопечную не только как петь, но и как держаться на сцене, как выбирать наряды, - информирует slovodel.com.

Затем Началову стала курировать Лариса Долина, но суперзвезда продвижением Началовой не занималась, хотя имела все возможности для этого.

«Почему она ни разу не попросила за Юлю? Юлей все только пользовались в своих целях», — пишет Понаровская.

Не преминула певица отметить Долину и в связи с похоронами молодой звезды. По мнению певицы, трагическое событие было для нее лишь еще одной возможностью для пиара.

«Для нее нет ничего святого вообще. Стоит вся такая накрашенная, с пышной головой – да ты хоть платок надень, к могиле ведь подошла. И серьги здоровые…»