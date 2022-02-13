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25 минут назад

Экс-участник «Дома-2» решил стать мэром Симферополя

Ирина Лебедева

Глеб Жемчугов, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущий различных развлекательных мероприятий, сообщил в своем инстаграме, что готов избираться на пост мэра Симферополя.

Экс-участник «Дома-2» решил стать мэром в Крыму
Фото: InstagramInstagram

Ранее конкурс на должность главы администрации Симферополя отменили из-за недостаточного количества кандидатов, а экс-мэр города ушел в отставку через 9 месяцев после избрания.

Жемчугов уверен, что главное качество для мэра — любовь к людям, и он им обладает. Экс-участник скандального телешоу также подчеркнул, что несет ответственность за каждое свое слово и сделал выводы из ошибок своего прошлого.

«Вы скажете, что у меня плохое прошлое, проблемы с алкоголем, проект "Дом-2", но разве люди с хорошей репутацией смогли о вас позаботиться?» - спросил Жемчугов у подписчиков.

В своем инстаграме Глеб также зачитал рэп о том, что готов становиться мэром, а также сравнил себя с президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

«Шварценеггер и Зеленский смогли, и я смогу», — уверен ведущий.

Юрий Гоцанюк глава конкурсной комиссии, председатель крымского Совмина, 11 февраля объявил, что в комиссию подали заявки всего четыре кандидата, однако двух из них не допустили к участию после проверки документов. Ещё один претендент снял свою кандидатуру. Из-за этого конкурс признали несостоявшимся, - пишет secretmag.ru.

Как напоминают журналисты, после ухода из «Дома-2» Жемчугов работал на Первом канале в передаче «На самом деле», однако его выгнали оттуда за алкоголизм. Мужчину практически силой отправили в реабилитационный центр «Трезвый Крым», где он провел несколько месяцев. Сегодня Жемчугов говорит, что он стал другим человеком и готов служить обществу и нашему государству.
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