Экс-участник «Дома-2» решил стать мэром в Крыму

Глеб Жемчугов, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне ведущий различных развлекательных мероприятий, сообщил в своем инстаграме, что готов избираться на пост мэра Симферополя.

Фото: Instagram Instagram

Ранее конкурс на должность главы администрации Симферополя отменили из-за недостаточного количества кандидатов, а экс-мэр города ушел в отставку через 9 месяцев после избрания.

Жемчугов уверен, что главное качество для мэра — любовь к людям, и он им обладает. Экс-участник скандального телешоу также подчеркнул, что несет ответственность за каждое свое слово и сделал выводы из ошибок своего прошлого.

«Вы скажете, что у меня плохое прошлое, проблемы с алкоголем, проект "Дом-2", но разве люди с хорошей репутацией смогли о вас позаботиться?» - спросил Жемчугов у подписчиков.

В своем инстаграме Глеб также зачитал рэп о том, что готов становиться мэром, а также сравнил себя с президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

«Шварценеггер и Зеленский смогли, и я смогу», — уверен ведущий.