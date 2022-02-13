«Мне все равно, что делать!» Дочь Чижа ищет подработку

Дарья Чигракова – дочь Сергея Чигракова, лидера рок-группы «Чиж&Ко», в инстаграме опубликовала пост с просьбой о помощи. Судя по всему, девушка находится в сложной жизненной ситуации и просит посодействовать с поисками подработки. В первую очередь она решила обратиться к своим подписчикам.
«Господа, стало реально сложно, курить я брошу в ближайшие пару дней, потому что мелочь в куртках закончилась!
Насущный вопрос, я ищу ПОДРАБОТКУ! (или временную работу). Чем удаленнее, тем лучше. мне все равно, что делать и все равно за какие деньги! Мне нужно на что-то кушать!
Если вы располагаете местом работы, удаленно или нет, я буду очень рада любой возможности! Решила начать с поиска среди друзей и знакомых, чем с сайтов а-ля hh.
Прошу вас подумать, вспомнить, а вдруг в вашу ближайшую «пятерочку» нужна Галя для отмен».
Знакомые стали задавать вопросы:
«Тебя взломали?», «Ты что, с папой поругалась?»
Дарья коротко ответила «нет».
Как пишет сама девушка, по образованию она специалист по рекламе, но «обучаема всему чему угодно, и чем ближе к любому творчеству, тем интереснее».