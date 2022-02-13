Певица из «Миротворца» представит Украину на «Евровидении-2022»

Исполнительница Alina Pash представит Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение - 2022», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на результаты национального отбора, состоявшегося 12 февраля.
Она получила наивысшее количество баллов по итогам голосования жюри и второе место в зрительском отборе. По сумме баллов рэп-исполнительница оказалась на первом месте. На конкурсе в Италии Alina Pash исполнит песню «Тіні забутих предків» на украинском и английском языках.
Певица внесена в базу «Миротворца» в 2019 году, так как она посещала в 2015 году Москву и Крым, о чем Alina Pash сама рассказала в одном из интервью. 12 февраля несколько десятков человек собрались у места проведения конкурсного отбора на акцию протеста против участия исполнительницы в конкурсе.
Напомним, Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из сообщения официального сайта конкурса.
«Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" – крупнейшем музыкальном мероприятии с живым исполнением, которое пройдет в мае следующего года в Турине», — отмечается на сайте.