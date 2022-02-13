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1 час назад

Певица Alina Pash представит Украину на конкурсе "Евровидение-2022" в Италии

ТАССиещё 1

Певица Alina Pash победила в национальном отборе Украины на конкурс "Евровидение-2022". О этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшиеся в субботу.

Украина объявила участника «Евровидения-2022»
Фото: InstagramInstagram

Alina Pash поедет на конкурс в Италию с песней "Тени забытых предков", которая исполняется на украинском и английском языках. Певица получила наивысшие баллы среди членов жюри и второе место по результатам зрительского голосования, а по сумме баллов ей досталось первое место.

Перед национальным отбором поклонники конкурса в субботу устроили акцию протеста в связи с тем, что Alina Pash принимала участие в финале конкурса. По информации ТСН, новостной службы телеканала "1 + 1", протест связан с тем, что ранее певица в интервью призналась, что в 2015 году выступала в Крыму. Несколько десятков человек пришли к месту проведения отбора и скандировали: "Позор".

Конкурс "Евровидение-2022" в этом году пройдет в Турине после победы в прошлом году итальянской группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.
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