Украина объявила участника «Евровидения-2022»

Alina Pash поедет на конкурс в Италию с песней "Тени забытых предков", которая исполняется на украинском и английском языках. Певица получила наивысшие баллы среди членов жюри и второе место по результатам зрительского голосования, а по сумме баллов ей досталось первое место.

Перед национальным отбором поклонники конкурса в субботу устроили акцию протеста в связи с тем, что Alina Pash принимала участие в финале конкурса. По информации ТСН, новостной службы телеканала "1 + 1", протест связан с тем, что ранее певица в интервью призналась, что в 2015 году выступала в Крыму. Несколько десятков человек пришли к месту проведения отбора и скандировали: "Позор".