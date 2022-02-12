Стало известно, почему Муцениеце живет под другой фамилией

Как призналась в одном из последних интервью 32-летняя российская актриса театра и кино Агата Муцениеце, она по документам все еще числится под фамилией своего бывшего супруга, Павла Прилучного.

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Агата объяснила это тем, что ей очень сложно менять документы. Муцениеце является гражданкой Латвии, которая сейчас закрыта из-за пандемии. Впрочем, актриса заявила, что готова носить любую фамилию, для нее это не имеет особого значения.

Но скандальный блогер Лена Миро напомнила в своем ЖЖ, что развод Агаты с супругом произошел за год до пандемии, и предположила, что причина тут в ином.

«Я тут стараюсь каждый раз, чтобы без ошибок написать фамилию, а Агатка спокойненько пользуется фамильным именем несчастного Павла. И ничего не сделаешь. По закону можно оставить себе фамилию после развода. Сама Прилучная объясняет, что ей просто лень менять документы. Но мы-то с вами знаем, в каком случае брошенная жена держится за фамилию? Мужа удержать не смогла, так хотя бы по документам буду его однофамильной женой», — написала Миро.

Подписчицы с Миро не согласились. Некоторые отметили, что собирать документы действительно лень, другие хотели бы иметь общую фамилию со своими детьми. Были и женщины, которые рассказали, что после развода первым делом избавились от ненавистной памяти о бывшем муже.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце тайно расписались 19 июля 2011 года. В феврале 2020 года пара объявила о разводе, который завершился спустя несколько месяцев. У актеров родились двое детей: дочь Мия и Тимофей.