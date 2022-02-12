Стало известно, почему Муцениеце живет под другой фамилией

Как призналась в одном из последних интервью 32-летняя российская актриса театра и кино Агата Муцениеце, она по документам все еще числится под фамилией своего бывшего супруга, Павла Прилучного.
Агата объяснила это тем, что ей очень сложно менять документы. Муцениеце является гражданкой Латвии, которая сейчас закрыта из-за пандемии. Впрочем, актриса заявила, что готова носить любую фамилию, для нее это не имеет особого значения.
Но скандальный блогер Лена Миро напомнила в своем ЖЖ, что развод Агаты с супругом произошел за год до пандемии, и предположила, что причина тут в ином.
«Я тут стараюсь каждый раз, чтобы без ошибок написать фамилию, а Агатка спокойненько пользуется фамильным именем несчастного Павла. И ничего не сделаешь. По закону можно оставить себе фамилию после развода. Сама Прилучная объясняет, что ей просто лень менять документы. Но мы-то с вами знаем, в каком случае брошенная жена держится за фамилию? Мужа удержать не смогла, так хотя бы по документам буду его однофамильной женой», — написала Миро.
Подписчицы с Миро не согласились. Некоторые отметили, что собирать документы действительно лень, другие хотели бы иметь общую фамилию со своими детьми. Были и женщины, которые рассказали, что после развода первым делом избавились от ненавистной памяти о бывшем муже.
Напомним, что Прилучный и Муцениеце тайно расписались 19 июля 2011 года. В феврале 2020 года пара объявила о разводе, который завершился спустя несколько месяцев. У актеров родились двое детей: дочь Мия и Тимофей.
О романе Карпович и Прилучного стало известно после развода. Несмотря на явные доказательства их связи — пару неоднократно замечали вместе — артисты предпочитают не афишировать отношения.