В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, почему Муцениеце живет под другой фамилией

Ирина Лебедева

Как призналась в одном из последних интервью 32-летняя российская актриса театра и кино Агата Муцениеце, она по документам все еще числится под фамилией своего бывшего супруга, Павла Прилучного.

Стало известно, почему Муцениеце живет под другой фамилией
Фото: InstagramInstagram

Агата объяснила это тем, что ей очень сложно менять документы. Муцениеце является гражданкой Латвии, которая сейчас закрыта из-за пандемии. Впрочем, актриса заявила, что готова носить любую фамилию, для нее это не имеет особого значения.

Но скандальный блогер Лена Миро напомнила в своем ЖЖ, что развод Агаты с супругом произошел за год до пандемии, и предположила, что причина тут в ином.

«Я тут стараюсь каждый раз, чтобы без ошибок написать фамилию, а Агатка спокойненько пользуется фамильным именем несчастного Павла. И ничего не сделаешь. По закону можно оставить себе фамилию после развода. Сама Прилучная объясняет, что ей просто лень менять документы. Но мы-то с вами знаем, в каком случае брошенная жена держится за фамилию? Мужа удержать не смогла, так хотя бы по документам буду его однофамильной женой», — написала Миро.

Подписчицы с Миро не согласились. Некоторые отметили, что собирать документы действительно лень, другие хотели бы иметь общую фамилию со своими детьми. Были и женщины, которые рассказали, что после развода первым делом избавились от ненавистной памяти о бывшем муже.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце тайно расписались 19 июля 2011 года. В феврале 2020 года пара объявила о разводе, который завершился спустя несколько месяцев. У актеров родились двое детей: дочь Мия и Тимофей.

О романе Карпович и Прилучного стало известно после развода. Несмотря на явные доказательства их связи — пару неоднократно замечали вместе — артисты предпочитают не афишировать отношения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители