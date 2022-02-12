Слова, сказанные Кириенко незадолго до смерти, стали пророческими

Денис Кирис Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино вспомнил пророческие слова, которые народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко произнесла незадолго до смерти.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кирис чуть более месяца назад ходил с Зинаидой Кириенко кладбище навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни» в годовщину со дня его рождения – 31 декабря, - пишут news.ru.

«Присели на лавочке возле могилы Юрия Владимировича Никулина, которая неподалёку от могилы Кузнецова. Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. «Уходим потихонечку», — произнесла она», — рассказал Кирис.

Не прошло и полутора месяцев, как не стало и самой Кириенко.