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20 минут назад

Слова, сказанные Кириенко незадолго до смерти, стали пророческими

Ирина Лебедева

Денис Кирис Руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино вспомнил пророческие слова, которые народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко произнесла незадолго до смерти.

Слова, сказанные Кириенко незадолго до смерти, стали пророческими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирис чуть более месяца назад ходил с Зинаидой Кириенко кладбище навестить могилу коллеги и друга — народного артиста РСФСР Анатолия Кузнецова, известного всей стране по роли товарища Сухова в картине «Белое солнце пустыни» в годовщину со дня его рождения – 31 декабря, - пишут news.ru.

«Присели на лавочке возле могилы Юрия Владимировича Никулина, которая неподалёку от могилы Кузнецова. Зинаида Михайловна выглядела очень грустной и усталой. «Уходим потихонечку», — произнесла она», — рассказал Кирис.

Не прошло и полутора месяцев, как не стало и самой Кириенко.

Звезда фильма «Тихий Дон» снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Помимо роли Наташи в фильме Сергея Герасимова среди известных киноработ актрисы - Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».

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