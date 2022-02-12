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55 минут назад

Варшавер о Поргиной: «Хочет отдыхать. При этом получать 150 тысяч»

Ирина Лебедева

Продолжатся многолетний конфликт между вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной и руководителем «Ленкома» Марком Варшавером. Недавно актрисе существенно уменьшили заработную плату, пишет teleprogramma.pro.

Варшавер о Поргиной: «Хочет отдыхать. При этом получать 150 тысяч»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она почти не играет в театре уже 30 лет. При этом не может себе отказать в отдыхе. Каждый месяц хочет отдыхать. При этом получать в театре 150 тысяч рублей. Надо уметь зарабатывать. Причем своим трудом», — рассказал Варшавер.

Сейчас Поргиной, по ее же просьбе, дали возможность участвовать в двух спектаклях. Правда, роли у нее очень короткие, эпизодические. Актриса появляется на сцене на заднем плане и у нее даже нет текста.

«Станиславский когда-то сказал: „Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты“. Она как раз это показывает всем своим видом. И розовыми волосами, которыми радует зрителя», - констатирует Варшавер.

Он в очередной раз отметил, что и при жизни Караченцова и после его смерти театр много помогал финансово, но вдова не ценит сделанное ей добро.

Ранее Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тыс. рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия. При этом актриса отмечала, что предпочитает уезжать из России зимой, так как привыкла проводить это время в теплых странах.

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