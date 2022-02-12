В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Собчак отвергла обвинения в черствости и бездушности

Ирина Лебедева

Собчак не раз обвиняли в душевной черствости. Сама же светская львица считает, что у нее просто низкий уровень эмпатии, что не влияет на ее добрые поступки.

Собчак отвергла обвинения в черствости и бездушности
Фото: InstagramInstagram

«Есть разные люди, и вот эта удивительная способность за всех решать, как им именно надо скорбеть, в каких ситуациях плакать, как вести себя при виде чужой беды, навязывание определенных стереотипов и навешивание ярлыков, бесит невероятно. Мы разные. И наши реакции разные», - объяснила Ксения в микроблоге.

Видео дня

Собчак уверена, что во многих профессиях вообще нельзя страдать излишней чувствительностью - к примеру, хирургу не должно быть жалко резать живых людей.

Собчак призналась: Чулпан Хаматова и Наталья Водянова, много и активно занимающиеся благотворительностью, говорили ей, что даже для такой деятельности нужно «отрастить панцирь».

«Приведу простой пример: мы с подругой слышим историю несчастья, случившегося с другим человеком. Она начинает рыдать, а у меня все похолодело и окаменело внутри, и первая мысль — надо хоть что-то сделать. Что я могу? Как помочь? Есть люди слова, люди чувства, люди дела. Каждый хорош, но опять же, ОПЯТЬ ЖЕ. Все разные».

Фолловеры неоднозначно отреагировали на пост Собчак. Ее преданные поклонницы уверяют, что после ее журналистских работ многое меняется к лучшему.

«Ксюша, очень вас понимаю и раньше сама себя обесценивала, что не особо эмоциональна, иду сразу решать и делать. Но мы действительно все разные, и то, что вы можете делать такие программы и интервью, после которых могут поменяться ценности. Это говорит только вашей о силе и ясности ума. А эмпатия тут есть или нет какая уже разница».

Другие соглашаются с мнение критиков.

«Да о Вас слова сказать нельзя, Ксения! Тут же ответочка! почему же вы панцирь не нарастили к высказываниям о Вас!», «Ксения, Вы бездушный и холодный человек. Знать, что рядом люди истекают кровью и нуждаются в помощь и при этом даже не выйти из своей машины. На такое способен только робот и Вы».

Психолог Диля Еникеева сравнила телеведущую Ксению Собчак с безвредной гусеницей, заявив, что журналистка — классическая закомплексованная личность. Такое мнение она высказала в беседе с изданием «Абзац».

Еникеева уверена, что журналистка получает удовольствие от кокетства, гадости, хамства и лицемерия. Причина этому — комплексы и отсутствие любви от окружающих в детстве
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители