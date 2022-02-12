Собчак отвергла обвинения в черствости и бездушности

«Ксюша, очень вас понимаю и раньше сама себя обесценивала, что не особо эмоциональна, иду сразу решать и делать. Но мы действительно все разные, и то, что вы можете делать такие программы и интервью, после которых могут поменяться ценности. Это говорит только вашей о силе и ясности ума. А эмпатия тут есть или нет какая уже разница».