Собчак отвергла обвинения в черствости и бездушности

Собчак не раз обвиняли в душевной черствости. Сама же светская львица считает, что у нее просто низкий уровень эмпатии, что не влияет на ее добрые поступки.
«Есть разные люди, и вот эта удивительная способность за всех решать, как им именно надо скорбеть, в каких ситуациях плакать, как вести себя при виде чужой беды, навязывание определенных стереотипов и навешивание ярлыков, бесит невероятно. Мы разные. И наши реакции разные», - объяснила Ксения в микроблоге.
Собчак уверена, что во многих профессиях вообще нельзя страдать излишней чувствительностью - к примеру, хирургу не должно быть жалко резать живых людей.
Собчак призналась: Чулпан Хаматова и Наталья Водянова, много и активно занимающиеся благотворительностью, говорили ей, что даже для такой деятельности нужно «отрастить панцирь».
«Приведу простой пример: мы с подругой слышим историю несчастья, случившегося с другим человеком. Она начинает рыдать, а у меня все похолодело и окаменело внутри, и первая мысль — надо хоть что-то сделать. Что я могу? Как помочь? Есть люди слова, люди чувства, люди дела. Каждый хорош, но опять же, ОПЯТЬ ЖЕ. Все разные».
Фолловеры неоднозначно отреагировали на пост Собчак. Ее преданные поклонницы уверяют, что после ее журналистских работ многое меняется к лучшему.
«Ксюша, очень вас понимаю и раньше сама себя обесценивала, что не особо эмоциональна, иду сразу решать и делать. Но мы действительно все разные, и то, что вы можете делать такие программы и интервью, после которых могут поменяться ценности. Это говорит только вашей о силе и ясности ума. А эмпатия тут есть или нет какая уже разница».
Другие соглашаются с мнение критиков.
«Да о Вас слова сказать нельзя, Ксения! Тут же ответочка! почему же вы панцирь не нарастили к высказываниям о Вас!», «Ксения, Вы бездушный и холодный человек. Знать, что рядом люди истекают кровью и нуждаются в помощь и при этом даже не выйти из своей машины. На такое способен только робот и Вы».
Психолог Диля Еникеева сравнила телеведущую Ксению Собчак с безвредной гусеницей, заявив, что журналистка — классическая закомплексованная личность. Такое мнение она высказала в беседе с изданием «Абзац».