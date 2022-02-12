Пугачева напомнила о правиле общения с «подлыми людьми»

Жизнь Пугачевой всегда обрастала множеством сплетен и слухов. Так обычно и бывает со звездами подобной величины. Обсуждались она сама, ее знакомые, ее близкие, ее доходы, состояние здоровья – и многое другое.

Фото: Instagram Instagram

Однако Примадонна практически никогда не встревала ни в какие публичные обсуждения и даже не пускалась в объяснения. Злопыхатели не оставляют в покое Аллу Борисовну даже сейчас, - информируют dni.ru. Тем не менее вникать всерьез в интриги хейтеров звезда не намерена. О чем и сказала в коротком ролике, выложенном в инстаграме.

«Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они это не переживут!» - сообщила Примадонна.

С ней согласны очень многие коллеги по цеху шоу-бизнеса. Ее пост отметили лайками композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, стилист Влад Лисовец, певица Юлия Савичева и другие.

Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров «Честно говоря», где весьма нелицеприятно высказывается о шоу-бизнесе в целом и об Алле Пугачевой в частности.