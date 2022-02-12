Татьяна Толстая сравнила Собчак с пиявкой

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!»