Татьяна Толстая сравнила Собчак с пиявкой

Автор романа «Кысь» Татьяна Толстая рассказала на своем YouTube-канале, как у нее прошла встреча с Ксенией Собчак. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Журналистка опоздала на полчаса. Толстая отметила, что это свидетельствует об отношении к участникам встречи.
«Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Ее дела важнее наших. Окей, я это поняла», - объяснила Толстая.
Помимо личностных, писательница отметила и профессиональные качества Собчак. Она сравнила телеведущую с пиявкой.
«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!»
Татьяна Никитична известна не только как писательница, но и критик, публицист, телеведущая, блоггер.