За два года до смерти Брик планировала родить ребенка

Актриса Евгения Брик умерла 10 февраля в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет. И еще пару лет назад она собиралась родить второго ребенка. Семья уже выбирала имя для малыша. Об этом Евгения сама рассказывала тогда в интервью «Вокруг ТВ».

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«Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света, не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением», - говорила звезда.

В этом же интервью Евгения рассказала, что ее дочь Зоя пытается разобраться, что это такое – смерть.

Зое было три года, когда умер ее знаменитый дед, режиссёр и сценарист Петр Тодоровский. Но девочка его хорошо помнит, - пишут news.ru.

«И мы ходим на могилу к дедушке. Поэтому я мечтаю лишь об одном, чтобы все были здоровы, и мы были бы вместе. Хочется, чтобы такая жизнь была всегда», — сказала тогда Евгения Брик.

У безвременно умершей актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский и мама.