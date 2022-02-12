В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
28 минут назад

За два года до смерти Брик планировала родить ребенка

Ирина Лебедева

Актриса Евгения Брик умерла 10 февраля в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет. И еще пару лет назад она собиралась родить второго ребенка. Семья уже выбирала имя для малыша. Об этом Евгения сама рассказывала тогда в интервью «Вокруг ТВ».

За два года до смерти Брик планировала родить ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света, не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением», - говорила звезда.

В этом же интервью Евгения рассказала, что ее дочь Зоя пытается разобраться, что это такое – смерть.

Зое было три года, когда умер ее знаменитый дед, режиссёр и сценарист Петр Тодоровский. Но девочка его хорошо помнит, - пишут news.ru.

«И мы ходим на могилу к дедушке. Поэтому я мечтаю лишь об одном, чтобы все были здоровы, и мы были бы вместе. Хочется, чтобы такая жизнь была всегда», — сказала тогда Евгения Брик.

У безвременно умершей актрисы остались дочь, муж Валерий Тодоровский и мама.

По словам друзей семьи Брик, родные пока не сказали девочке, что ее мама умерла. 12-летняя Зоя была очень близка с мамой и верила, что все закончится хорошо.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители