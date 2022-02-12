Максакова в купальнике похвасталась результатами похудения

Мария Максакова всерьез взялась за борьбу с лишними килограммами. Оперная дива в последнее время сильно поправилась и решила вернуть себе былую стройность. Для этого звезда выбрала достаточно жесткую диету – интервальное голодание, - пишет «Комсомольская Правда».

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Мария начинает день черным кофе без сахара, и ест один раз в день через 20 часов. За несколько месяцев ей удалось сбросить 16 килограммов.

Результатами похудения певица похвасталась в инстаграме. Максакова выложила видеоролик, в котором она позирует в черном купальнике около бассейна.

«Сейчас вешу 67 килограммов, хочу дойти до 65. А грудь моя при этом не меняется», - похвасталась Мария.

Суд отказал Максаковой в иске о признании недействительной доверенности, которая уполномочила Вороненкова «управлять и распоряжаться принадлежащим ей нежилым помещением общей площадью 189 кв. метров».