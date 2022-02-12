Стало известно, почему Петросян не общается с единственной дочерью

Викторина, единственная дочь Евгения Петросяна, родилась в 1968 году в первом браке эстрадного артиста. Редкое имя получила в честь тети, танцевавшей на сцене Большого театра.
Мама Викторины погибла в аварии, когда девочка была совсем крохой, воспитывал малышку Евгений Ваганович. В юности Викторина мечтала о сцене, но строгий отец категорически запретил думать об актерской профессии, - пишет Экспресс Газета.
«Папа справедливо боялся (и, несомненно, он прав): ничего не может быть хуже плохой актрисы. Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли, это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных, злых и смешных. И вроде у меня получалось: маленькие дети — неплохие актеры. Но тем не менее папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию», — рассказывала впоследствии девушка.
Викторина закончила истфак МГУ, потом вышла замуж и вместе с супругом, которого зовут Марк, уехала в США. Там дочь Евгения Петросяна открыла бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек. У пары двое детей, сейчас уже взрослых, один из братьев – известный музыкант, второй – доктор искусствоведения.
Во время скандального развода Петросяна и Степаненко дочь юмориста поддержала мачеху. Отец и дочь с той поры перестали общаться.
Евгений Петросян рассказал, что не хочет знакомить старшую дочь Викторину с маленьким сыном Ваганом и не общается с ней. Говоря о Викторине, сатирик назвал ее «теткой 55 лет» и отметил, что с рождением сына она его не поздравила.