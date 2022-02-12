Стало известно, почему Петросян не общается с единственной дочерью

«Папа справедливо боялся (и, несомненно, он прав): ничего не может быть хуже плохой актрисы. Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли, это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных, злых и смешных. И вроде у меня получалось: маленькие дети — неплохие актеры. Но тем не менее папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию», — рассказывала впоследствии девушка.