Панкратов-Черный оказался в инвалидном кресле

— Везде сложно, - с горечью признался недавно народный артист России Александр Панкратов-Черный, рассказывая, каково ему сниматься в сериале «ИП Пирогова». - Актерская профессия, как говорится, не чай с сахаром - хватило бы здоровья. А мне уже за 70, и я часто езжу с антрепризами, поэтому прихожу на площадку в разбитом состоянии. Вдруг все болячки повылезали...

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Поклонники Александра Васильевича отмечают, что, видимо, из-за напряженного графика в последнее время он начал сдавать и меняется внешне. Но, несмотря на то, что любимый актер, как-то резко постарел, он продолжает держать рабочий темп. И с великой радостью снимается в новых сериях «ИП Пирогова», где играет пожилого отца-хулигана главной героини, которую изображает Елена Подкаминская.

Накануне Панкратов-Черный в своем Instagram поделился эксклюзивом - рабочими моментами со съемочной площадки. На одном из снимков он сидит в инвалидном кресле, его ноги прикрыты пледом, а рядом стоят коллеги по проекту. Пускаться в объяснения, что за сцену они снимают, народный артист не стал. Лишь с нежностью назвал присутствующих «нашей дружной семьей».

instagram.com/pankratovcherny_official

- Хорошо сидите, - поддержала его одна из подписчиц.