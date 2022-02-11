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32 минуты назад

Джонни Деппу вручат золотую медаль за заслуги перед Сербией

ТАСС

Голливудский актер Джонни Депп будет награжден золотой медалью "За заслуги" Республики Сербия в день государственности страны 15 февраля. Об этом в пятницу сообщило агентство Tanjug.

Джонни Деппу вручат золотую медаль за заслуги перед Сербией
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что Депп получит медаль "за исключительный вклад в страну, в ее усилия по расширению и улучшению местного арт-сообщества".

В октябре 2021 года актер представил в Сербии новый мультсериал Puffins Impossible производства компании Archangel Digital Studios Милоша Биковича, созданный итальянской студией Iervolino Studios (IES) и реализованный при поддержке Министерства культуры и информации Сербии. В рамках визита в Белград актера принял президент страны Александар Вучич. Глава государства отметил, что производство таких фильмов и сериалов при участии голливудских звезд "важно для сербской творческой индустрии и для продвижения страны в мире". В свою очередь актер пообещал "продолжить рекламировать страну" на международной культурной арене.

Депп давно сотрудничает с сербским кинематографом. В начале 90-х артист снялся в главной роли в первой англоязычной картине сербского режиссера Эмира Кустурицы "Аризонская мечта" (Arizona Dream, 1991). Картина получила специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

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