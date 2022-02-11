Экс-директор Ротару раскрыла схему вывода гонораров певицы из РФ на Украину

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе «Новые русские сенсации» поделилась подробностями работы с певицей. В частности, она раскрыла схему, которую использовала исполнительница, чтобы выводить из России деньги на Украину.

Несколько лет назад Ротару обвинила Коняхину в мошенничестве и посадила ее в тюрьму на шесть лет. Певица заявляла, что ее директор, договариваясь о выступлениях, забирала себе предоплату за них. В итоге, по словам Ротару, она не досчиталась около семи миллионов рублей.