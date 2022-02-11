Экс-директор Ротару раскрыла схему вывода гонораров певицы из РФ на Украину

Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе «Новые русские сенсации» поделилась подробностями работы с певицей. В частности, она раскрыла схему, которую использовала исполнительница, чтобы выводить из России деньги на Украину.
Несколько лет назад Ротару обвинила Коняхину в мошенничестве и посадила ее в тюрьму на шесть лет. Певица заявляла, что ее директор, договариваясь о выступлениях, забирала себе предоплату за них. В итоге, по словам Ротару, она не досчиталась около семи миллионов рублей.
В настоящее время Коняхина, отсидев в колонии половину от назначенного судом срока, вышла на свободу за примерное поведение. И решила заставить Ротару заплатить по старым счетам.
«Я не хочу больше молчать! Я стала просто врагом, которого надо было топить, посадить. Тебе легче стало от того, что ты сделала со мной?» — сказала Коняхина.
И первым делом экс-директор певицы решила раскрыть всему миру схему вывода денег из России на Украину, которую использовала Ротару.
«Черный ход. Вниз спускаюсь, в подвал. Через 15 минут эти деньги на Украине», — отметила Коняхина.
Полный выпуск программы «Новые русские сенсации» выйдет 13 февраля на телеканале «НТВ».