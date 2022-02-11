Названы все заменяющие Маслякова ведущие КВН

Шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут пять игр 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Они заменят заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Имена всех временных ведущих телеигры назвал ТАСС телеведущий Александр Масляков-младший.
Сын Маслякова отметил, что неизменный ведущий КВН пока продолжает лечение.
«Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН», — пояснил телеведущий.
Первым вести телеигру, по его словам, будет Нагиев. После него роль ведущего перейдет Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Фамилию пятого ведущего Масляков-младший не уточнил.