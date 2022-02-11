Азиза бросила молодого мужа

Певица Азиза рассталась со своим мужем, итальянским предпринимателем Алессандро Лортэ. Как сообщает «Собеседник» со ссылкой на подругу артистки, дизайнера Анику Керимову, 57-летняя звезда заявила мужу о разрыве перед венчанием.
«Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — объяснила Керимова.
Дизайнер отметила — певица уверена, что в Италии Алессандро найдет девушку, которая родит ему сына.
«Она пожертвовала своими чувствами, чтобы сделать счастливым его. Этому поступку можно только аплодировать», — заключила она.
Напомним, что 57-летняя Азиза в конце лета 2021 года вышла замуж за 37-летнего Аллесандро Лортэ. Сама женщина ранее не была замужем, и у нее нет детей, а сейчас завести их она уже не может.