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1 час назад

Азиза бросила молодого мужа

Елена Прошина

Певица Азиза рассталась со своим мужем, итальянским предпринимателем Алессандро Лортэ. Как сообщает «Собеседник» со ссылкой на подругу артистки, дизайнера Анику Керимову, 57-летняя звезда заявила мужу о разрыве перед венчанием.

Азиза бросила молодого мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — объяснила Керимова.

Дизайнер отметила — певица уверена, что в Италии Алессандро найдет девушку, которая родит ему сына.

«Она пожертвовала своими чувствами, чтобы сделать счастливым его. Этому поступку можно только аплодировать», — заключила она.

Напомним, что 57-летняя Азиза в конце лета 2021 года вышла замуж за 37-летнего Аллесандро Лортэ. Сама женщина ранее не была замужем, и у нее нет детей, а сейчас завести их она уже не может.

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