Азиза бросила молодого мужа

«Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — объяснила Керимова.