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1 час назад

«Мне очень тяжело»: Ярмольник не смог сдержать слез, комментируя смерть Брик

Вечерняя Москваиещё 2

Российский артист Леонид Ярмольник не смог сдержать слез, говоря о смерти актрисы Евгении Брик. В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что ему очень тяжело говорить на эту тему.

«Мне очень тяжело»: Ярмольник о смерти Брик
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— Я не могу, мне тяжело очень говорить о Жене, простите, пожалуйста, — со слезами сказал актер и положил трубку.

Накануне стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Позднее была названа причина смерти артистки.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.

У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.

До этого на смерть Брик отреагировал актер Максим Виторган. По его словам, новость о кончине молодой звезды повергла его в шок.

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