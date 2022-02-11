«Мне очень тяжело»: Ярмольник о смерти Брик

Российский артист Леонид Ярмольник не смог сдержать слез, говоря о смерти актрисы Евгении Брик. В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что ему очень тяжело говорить на эту тему.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— Я не могу, мне тяжело очень говорить о Жене, простите, пожалуйста, — со слезами сказал актер и положил трубку.

Накануне стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Позднее была названа причина смерти артистки.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.

У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.