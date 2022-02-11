Шоуа бросила новая солистка «Непары»

23-летняя певица Марианна Арутюнян покинула проект «Непара», «бросив» ее лидера, музыканта Александра Шоуа. Как сообщает Starhit, для него это стало полной неожиданностью.
Как рассказал Шоуа, Арутюнян ушла из группы после того, как получила приглашение по работе от крупной юридической компании в Швейцарии — она училась на юриста и для нее подобная вакансия была мечтой.
«Как я отреагировал?.. Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», — рассказал музыкант.
Он добавил, что пока не совсем понимает, как произошедшее скажется на планах группы. Пока «Непара» продолжит выступать дуэтом — вокалистке Дарье Храмовой просто придется взять все женские партии на себя. В будущем же Шоуа собирается провести кастинг на освободившееся место.
Напомним, что около года Александр Шоуа решил возродить «Непару» и взял на место бывшей солистки сразу двух девушек — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. Сейчас коллектив исполняет старые хиты.