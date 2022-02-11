Шоуа бросила новая солистка «Непары»

«Как я отреагировал?.. Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», — рассказал музыкант.