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23 минуты назад

Шоуа бросила новая солистка «Непары»

Елена Прошина

23-летняя певица Марианна Арутюнян покинула проект «Непара», «бросив» ее лидера, музыканта Александра Шоуа. Как сообщает Starhit, для него это стало полной неожиданностью.

Шоуа бросила новая солистка «Непары»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Шоуа, Арутюнян ушла из группы после того, как получила приглашение по работе от крупной юридической компании в Швейцарии — она училась на юриста и для нее подобная вакансия была мечтой.

«Как я отреагировал?.. Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», — рассказал музыкант.

Он добавил, что пока не совсем понимает, как произошедшее скажется на планах группы. Пока «Непара» продолжит выступать дуэтом — вокалистке Дарье Храмовой просто придется взять все женские партии на себя. В будущем же Шоуа собирается провести кастинг на освободившееся место.

Напомним, что около года Александр Шоуа решил возродить «Непару» и взял на место бывшей солистки сразу двух девушек — Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. Сейчас коллектив исполняет старые хиты.

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