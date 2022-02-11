В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

Стал известен новый ведущий КВН

Lenta.ruиещё 3

Новым ведущим КВН станет шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом сообщается на официальной странице телеигры в Instagram.

Стал известен новый ведущий КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в анонсе нового сезона «Клуба веселых и находчивых». Также стало известно, что он будет ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Ранее в феврале Нагиев ответил на слухи о том, что он станет новым ведущим КВН. Комментируя новости об этом, артист заявил, что «нет дыма без огня». Тогда он отметил, что говорить о том, что кто-то может заменить нынешнего главу телеигры Александра Маслякова, преждевременно. «Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — подчеркнул Нагиев, отвечая на вопрос, как долго он мог бы быть новым ведущим КВН.

«Уровень будет самый высочайший»: Урганта назвали заменой Маслякову в КВН

О том, что Нагиев может стать новым ведущим, 7 февраля рассказал комик и актер Денис Косяков. По его словам, артист будет вести как минимум игры 1/8 финала КВН.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков пропустит грядущие игры из-за болезни. 2 февраля в видеообращении он рассказал, что повторно заразился COVID-19. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, в качестве ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.

29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители