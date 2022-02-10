«Дальше сам»: Мот попрощался с лейблом Black Star

«9 лет. 137 песен. 43 клипа. И боюсь даже представить, сколько концертов. Я пришел в лейбл молодым 23-летним пацаном, который мечтал стелить свой рэп по городам и весям. А ухожу (уже почти) 32-летним батей, который "прокапканил", "засопранил" и "отавгустил" своими песнями полмира. Это был ошеломительный путь, очень красивая история и вот он — достойный финал. Спасибо каждому человеку, с которым все эти годы работали вместе или просто занимались одним любимым делом — музыкой. Дальше я попробую сам», — написал Мот.