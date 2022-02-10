«Дальше сам»: Мот попрощался с лейблом Black Star

Рэпер Мот (Матвей Мельников) опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео и пост, посвященные его уходу с лейбла Black Star.
О планах покинуть компанию он сообщил еще в конце января, сейчас же решил поблагодарить бывших коллег за сотрудничество и объявить о начале сольной карьеры.
«9 лет. 137 песен. 43 клипа. И боюсь даже представить, сколько концертов. Я пришел в лейбл молодым 23-летним пацаном, который мечтал стелить свой рэп по городам и весям. А ухожу (уже почти) 32-летним батей, который "прокапканил", "засопранил" и "отавгустил" своими песнями полмира. Это был ошеломительный путь, очень красивая история и вот он — достойный финал. Спасибо каждому человеку, с которым все эти годы работали вместе или просто занимались одним любимым делом — музыкой. Дальше я попробую сам», — написал Мот.
Персонально рэпер поблагодарил Тимати и Пашу (гендиректор и соучредитель Black Star Павел Курьянов) «за то, что в далеком 2013 году поверили в кубанского казачка и дали шанс, поделивший его жизнь на "до" и "после"».
«Хобби стало профессией, Слово — оружием и лекарством, а некогда идеально чистый загранпаспорт уже успешно сменился три раза из-за отсутствия страниц для погранпечатей. Но главное — эмоции, люди и воспоминания. Такое не забывается. И об этом потом в старости дед Матвей будет рассказывается внукам», — пояснил рэпер.
Он отметил, что его псевдоним остается с ним. Также Мот пообещал поклонникам продолжать «жечь глаголом сердца людей», экспериментировать и писать новую музыку.
«Увидимся. Услышимся. Я все», — заключил рэпер.
Напомним, что срок контракта Мота с лейблом Black Star истекает этой весной. Продлять его рэпер не будет. Гендиректор Black Star Курьянов подчеркнул, что с Мотом они расстаются друзьями.