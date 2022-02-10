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18 минут назад

Отец Началовой ответил на обвинения Понаровской о крахе карьеры певицы из-за Крутого

Елена Прошина

Отец Юлии Началовой Виктор в интервью BLITZ+ заявил, что в своих мемуарах актриса Ирина Понаровская «что-то напутала» и сотрудничество певицы с Игорем Крутым прекратилось «из-за каких-то проблем» композитора, он не разрушал ее карьеру.

Отец Началовой ответил на обвинения Понаровской о крахе карьеры певицы из-за Крутого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Понаровская недавно опубликовала свою книгу воспоминаний. В ней актриса также высказала свое мнение о причинах краха карьеры Началовой. И главным виновником этого Понаровская назвала Крутого, который написал для своей подопечной всего одну песню и бросил.

Однако, по словам отца певицы, все обстояло не так. У Крутого были основания прекратить сотрудничество с Началовой, но до этого он ей честно помогал.

«У Юли был контракт с Крутым, он ей помогал. Потом у Игоря появились какие-то проблемы, и они вынуждены были расстаться. Это Понаровская что-то напутала, совершенно неправильно написала», — сказал отец певицы.

В последние годы своей жизни Началова практически полностью утратила былую популярность. Она продолжала выступать, но преимущественно на корпоративах, принимала участие в различных ток-шоу и вела аккаунт в Instagram.

При этом Началова до конца оставалась позитивным и добродушным человеком, не жаловалась на проблемы со здоровьем и продолжала игнорировать болезнь, пока та не взяла над ней вверх.

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