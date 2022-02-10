Футболист Кудряшов обрадовался роману жены с Омаровым

Футболист Федор Кудряшов отреагировал на слухи о романе своей жены Анастасии с бывшим мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.

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Защитник турецкого клуба «Антальяспор» и сборной России рассказал в Instagram, что они с супругой расстались некоторое время назад и сейчас общаются только как родители их общих детей. При этом на развод Кудряшовы не подавали, «чтобы не создавать шумиху».

Кудряшов порадовался за Анастасию, которой удалось наладить личную жизнь и найти новое счастье в лице Курбана Омарова.

«То, что у Насти сейчас своя личная жизнь – я очень рад! Счастливая женщина – это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья!» - написал футболист.

Он поблагодарил супругу за детей и прожитые вместе счастливые годы, однако отметил, что «время идет, мы меняемся, появляются новые цели, осознанности».