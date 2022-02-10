Раскрыта дата премьеры «Музыкальной интуиции» с Орейро

Премьера второго сезона музыкально-детективного шоу «Музыкальная интуиция» Азамата Мусагалиева на ТНТ состоится 26 февраля в 19:30. Как сообщает «Газета.ру», в ней примут участие Наталия Орейро, Manizha, Наташа Королева, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Юрий Музыченко, а также комики и звезды из других программ телеканала: Евгений Чебатков, Михаил Стогниенко и остальные.
Так, звездные участники, не слыша голоса, будут отгадывать, умеет ли человек перед ними петь или нет. При этом набранные во время всероссийского кастинга участники будут исполнять не только каверы, но и представят свои композиции, получив возможность заявить о себе и устроить премьеру своей песни.
Мусагалиев будет давать игрокам подсказки, представляя им факты из жизни участников, видеоистории, выступления за ширмой и искаженные демо-записи. В финале капитаны команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не слушая его.
За раскрытые таланты участники будут получать денежные призы, которые пойдут на благотворительность.