Раскрыта дата премьеры «Музыкальной интуиции» с Орейро

Так, звездные участники, не слыша голоса, будут отгадывать, умеет ли человек перед ними петь или нет. При этом набранные во время всероссийского кастинга участники будут исполнять не только каверы, но и представят свои композиции, получив возможность заявить о себе и устроить премьеру своей песни.