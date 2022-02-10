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1 час назад

Раскрыта дата премьеры «Музыкальной интуиции» с Орейро

Елена Прошина

Премьера второго сезона музыкально-детективного шоу «Музыкальная интуиция» Азамата Мусагалиева на ТНТ состоится 26 февраля в 19:30. Как сообщает «Газета.ру», в ней примут участие Наталия Орейро, Manizha, Наташа Королева, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Юрий Музыченко, а также комики и звезды из других программ телеканала: Евгений Чебатков, Михаил Стогниенко и остальные.

Раскрыта дата премьеры «Музыкальной интуиции» с Орейро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, звездные участники, не слыша голоса, будут отгадывать, умеет ли человек перед ними петь или нет. При этом набранные во время всероссийского кастинга участники будут исполнять не только каверы, но и представят свои композиции, получив возможность заявить о себе и устроить премьеру своей песни.

Мусагалиев будет давать игрокам подсказки, представляя им факты из жизни участников, видеоистории, выступления за ширмой и искаженные демо-записи. В финале капитаны команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не слушая его.

За раскрытые таланты участники будут получать денежные призы, которые пойдут на благотворительность.

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