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16 минут назад

Банщик поставил точку в отношениях с Волочковой

Елена Прошина

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов заявил, что не общался с ней после расставания и не собирается к ней возвращаться. В беседе со StarHit мужчина заявил, что «этот человек для него закрыт».

Банщик поставил точку в отношениях с Волочковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — заявил он.

Напомним, что Кузнецов и Волочкова состояли в отношениях около двух месяцев. Они познакомились в рамках программы «Давай поженимся!» на Первом канале, после чего отправились в совместное путешествие на Мальдивы. После возвращения с островов банщик и танцовщица расстались.

Волочкова спокойно отнеслась к разрыву и сейчас проводит время со своим бывшим возлюбленным — Олегом. Она объяснила, что не прерывала с ним общение даже после расставания и, по словам Балерины, он «не смог ее забыть».

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