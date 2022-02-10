Банщик поставил точку в отношениях с Волочковой

«О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — заявил он.